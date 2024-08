Os deputados Bruno Peixoto, e Cristóvão Tormin juntamente com Tião Caroço consolidaram seu apoio com discursos afinados que inflamaram o público presente.A noite desta quarta-feira (21/08) entrou para a história de Formosa como um dos maiores eventos de lançamento de campanha.Mais de 3 mil pessoas, segundo os organizadores, compareceram à Praça Pau Ferro, lotando as vias ao redor. No palco, lideranças de peso enriqueceram o evento.Tião Caroço, considerado um dos melhores prefeitos da história de Formosa, subiu ao palco e mostrou toda a sua força, sendo ovacionado pelo público. O ex-prefeito e ex-deputado, que hoje exerce o cargo de Diretor Institucional da Alego, mostrou que entrou na campanha de Décio do Ideal de forma significativa, ressaltando as qualidades de Décio como gestor, trabalhador e seu amor por Formosa, afirmando que caminhará lado a lado com o candidato pelas ruas da cidade.O deputado estadual Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, abrilhantou ainda mais o evento com um discurso afinado com o público, garantindo que, ao lado do também deputado estadual Cristóvão Tormin, destinarão juntos R$ 10 milhões em emendas impositivas para Formosa já no primeiro ano de gestão de Décio do Ideal.Roberta Brito, candidata a vice-prefeita, ao lado da psicóloga Rejania Fontanelli, do partido Novo, declararam todo o seu apoio a Décio do Ideal, destacando a força da mulher.“Ao olhar nos olhos de cada formosense presente no nosso lançamento e sentir a força de cada abraço, reafirmamos nosso propósito de fazer a melhor gestão que Formosa já viu. Esta noite histórica foi marcada por apoios importantes e pela certeza de que Formosa já abraçou nossa campanha. Juntos, vamos rumo à vitória”, disse Décio.