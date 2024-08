A Prefeitura de Formosa vai promover o 6º Festival Cultural e Gastronômico durante os dias 23 a 25 de agosto e 29 de agosto a 1 de setembro no Parque de Exposições.Confira as atrações e os horários.23/08 - Sexta-feiraVictor Hugo e Alessandro - 20:0024/08 - SábadoDangello e Danilo - 18:00Rock And Road - 20:0025/08 - DomingoSó no Pagodim - 17:0029/08 - Quinta-feiraJeferson Lima e Banda - 18:00Banda Yahto - 20:0030/08 - Sexta-feiraJulia Saad - 18:00Sevilla Rock Band - 20:0031/08 - SábadoKesser John - 20:0001/09 - DomingoSambakaso - 17:00“Te esperamos no Parque de Exposições para conhecer e aproveitar a 6ª Edição do Festival Gastronômico e o Rally dos Sertões”, convida a Prefeitura de Formosa-GO.