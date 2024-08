Fonte: ALEGO

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) recebeu, nesta terça-feira, 20, a exposição “Cerrado e Cidade,” das artistas plásticas Mariah Campolina e Vera Schadeck.Mariah Campolina, natural de Formosa-GO, apresentou obras inspiradas nas paisagens do Cerrado, uma temática recorrente em sua trajetória artística. Radicada em Brasília desde 1976, Mariah tem participado ativamente de exposições nacionais e internacionais. Suas obras exploram a biodiversidade do Cerrado e estão presentes em coleções de diversos países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Finlândia.Vera Schadeck, nascida no Rio Grande do Sul, também trouxe suas impressões de Formosa-GO, cidade onde vive desde 1985. Formada em artes plásticas pela Universidade de Brasília (UnB), Vera tem desenvolvido um estilo próprio, com foco na representação de paisagens e elementos que conectam o observador ao cotidiano da cidade de Formosa. Seu ateliê em Goiás é um espaço de formação e troca com outros artistas.Vera Schadeck destacou o privilégio de expor seus trabalhos, que retratam seu amor por Formosa, uma cidade importante no Estado de Goiás, e ressaltou a importância de estar em um ambiente tão significativo, como esta Casa de Leis. A artista também enfatizou a necessidade de preservar o patrimônio cultural de Formosa, representado pelos prédios históricos da cidade. “Minhas pinturas buscam lembrar a importância de conservar esse legado, que faz parte da história construída pelos desbravadores da região.”A mostra segue em exibição até o final do mês no Palácio Maguito Vilela.