A campanha do candidato a prefeito Décio do Ideal tem promovido comícios nos bairros para apresentar suas propostas para o município. O “Encontro 70 – edição bairro” aconteceu na segunda-feira (9), próximo da Parque da Colina.Segundo os organizadores, 500 pessoas participaram do evento que iniciou por volta das 19h30.Décio do Ideal no discurso revelou que vai lutar por Formosa “A nossa gente está querendo uma administração com um gestor. Eu tenho experiência desde os 18 anos em gestão. Eu decidi na minha vida colocar a minha experiência em favor do nosso povo”, disse Décio.A candidata a vice pela chapa, vereadora Roberta Brito, revelou a história de Décio “Ele não nasceu em berço de ouro. Décio veio de baixo. Já foi engraxate, office boy e chegou aonde está com o suor do trabalho dele. Hoje ele é um dos grandes empresários do nosso município. Isso comprova a capacidade de Décio de fazer gestão”, conclui Roberta.