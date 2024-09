A Prefeitura de Formosa informou que o Parque Municipal do Itiquira estará reaberto sábado dia 28/09/24.“Após a regularização das queimadas, estamos prontos para recebê-los. Venha conectar-se com a natureza e aproveitar momentos inesquecíveis em meio a nossa beleza natural 💚”, diz a Prefeitura.“Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos a importância de respeitar as normas de segurança e Preservação ambiental durante a sua visita. Venha desfrutar da beleza natural do parque!”, complementa.