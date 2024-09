Neste sábado (28), Simone Ribeiro, realiza carreata da família a partir das 15 horas. A concentração é no Parque de Exposições.

A candidata a prefeita de Formosa, Simone Ribeiro (PL), recepcionou o senador Wilder de Morais (PL) na tarde desta sexta-feira (27).Wilder foi recepcionado por Simone no aeroporto de Formosa e de lá seguiram para evento político no comitê da candidata a prefeita.O senador Wilder “Simone deixa eu dizer. Deus quer que você seja prefeita. Ele vai te colocar nesse lugar. Ele fez que você percorresse todo esse caminho que as pessoas não acreditaram para te preparar para chegar nesse momento”, disse o senador.