Neste sábado (28), Décio do Ideal, realiza o Juventude 70, no Jardim Europa, a partir das 17 horas.

O candidato a prefeito de Formosa, Décio do Ideal (Avante), realizou o “Encontro 70 – Edição Bairro” no Jardim Planalto ao lado de sua vice Roberta Brito e do ex-prefeito Tião Caroço na noite desta sexta-feira (27).O candidato apresentou propostas e seu plano de governo. O encontro aconteceu logo após a caminhada do candidato no Setor Imperatriz e no Jardim Oliveira.“Que Encontro 70 incrível foi esse no bairro Jardim Planalto! Um momento de conversa com os amigos, familiares, vizinhos e de multiplicar o sentimento de que a nossa Formosa precisa de cuidado e merece mais. Nossa gestão Ideal será baseada em compromisso sério e honestidade. Assim vamos fazer de Formosa a melhor cidade para se viver em Goiás”, disse o candidato Décio do Ideal.