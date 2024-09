Você é forte, você é importante, e juntos podemos vencer essa luta.



Mulher, você sabia que a Secretaria de Desenvolvimento Social oferece suporte às mulheres que se encontram em vulnerabilidade social?

Sim, em um espaço multifuncional onde são prestados serviços que buscam garantir direitos, além de proporcionar informações, orientações e encaminhamentos necessários à superação de situações de violência, o fortalecimento da vítima e o resgate de sua cidadania.



A Casa de Direitos é o seu espaço.

Para mais informações, ligue: (61) 3981-1084.

Estamos nos despedindo do mês de setembro, mês que tratamos sobre um tema delicado: o suicídio!Um problema que atinge tanto homens quanto mulheres, mas em especial quero falar hoje com você, mulher, e lembrá-la que sua vida é preciosa.É normal enfrentar momentos difíceis, mas você não precisa enfrentá-los sozinha. Procure apoio, converse com quem você confia e, principalmente, cuide da sua saúde mental.