Foto: Reprodução/Redes sociais

A candidata a prefeita de Formosa, Delegada Fernanda (PP), realizou “Balada do 11” na Praça Rui Barbosa na tarde deste sábado (28).O evento contou com trio elétrico.Fernanda e seu candidato a vice Samir participaram do evento político que iniciou por volta das 16 horas.