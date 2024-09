Foto/Vídeo: Reprodução/Redes sociais

A candidata a prefeita por Formosa, Simone Ribeiro (PL), percorreu as ruas de Formosa na tarde deste sábado (28). Ao lado do candidato a vice Ramos Somar e da prefeita de São João D’Aliança, Débora Domingues. A “carreata e comício da Família” encerrou no Ginásio Tio Luiz com a presença do senador Izalci (PL-DF).No Ginásio foi entoado o hino do Brasil e a oração do Pai Nosso “Antes de qualquer coisa, honra e glória a quem me sustenta!”, disse Simone na ocasião.Simone agradeceu a participação “Obrigada carreata e comício da família formosense! Vocês são a minha maior liderança!”, disse.