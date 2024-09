Foto/Vídeo: Reprodução/Redes sociais

A “Juventude 70” realizou na tarde deste sábado ato com o candidato a prefeito Décio do Ideal (Avante) no Jardim Europa.O ato foi para discutir um pouco sobre o futuro de Formosa. “Bater um papo, ouvir um som, escutar as demandas de todos e falamos sobre educação, esporte, emprego, geração de emprego e lazer na nossa cidade”, disse Décio.