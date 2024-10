* As Sessões iniciam-se às 9h no Plenário da Câmara.



* As Audiências Públicas, Sessões Extraordinárias serão incluídas na Agenda de Eventos ao longo do ano.



* As Sessões Solenes de entrega de Moções serão definidas em calendário próprio. As demais Sessões Solenes serão incluídas na Agenda de Eventos ao longo do ano.



* A Sessão Extraordinária para eleição da Mesa Diretora para o ano de 2025seráem01/01/2025.



O presidente da Câmara de Formosa, por meio de ato do Presidente 49/2024, alterou as datas das Sessões Ordinárias do mês de outubro de 2024.As sessões ordinárias de outubro acontecem no dia 15, 16, 22, 23 e 24 de outubro.