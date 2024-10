Com informações da Canção Nova

O coração do bispo auxiliar na Diocese de Anápolis (GO), Dom Dilmo Franco de Campos, foi sepultado na cripta da Catedral Bom Jesus da Lapa (Anápolis), no último sábado, 19. A cerimônia foi presidida pelo bispo diocesano Dom João Wilk. Embora raro, em casos excepcionais, o coração de um bispo pode ser depositado no local onde ele viveu e exerceu seu ministério pastoral. O corpo de Dom Dilmo foi enterrado em sua cidade natal, Formosa (GO).O coração do bispo auxiliar na Diocese de Anápolis (GO), Dom Dilmo Franco de Campos, foi sepultado na cripta da Catedral Bom Jesus da Lapa (Anápolis), no último sábado, 19. A cerimônia foi presidida pelo bispo diocesano Dom João Wilk, atendendo ao desejo dos fiéis da diocese e com a autorização dos familiares do purpurado. O corpo foi enterrado em sua cidade natal, Formosa (GO), a 227 km de Anápolis. Dom Dilmo Franco de Campos faleceu no dia 1º de agosto de 2024, aos 52 anos, após sofrer um ataque cardíaco.Na celebração, Dom João explicou que, embora raro, o costume de depositar o coração de um bispo no local onde ele viveu e exerceu seu ministério pastoral é realizado em algumas ocasiões, enquanto o corpo é sepultado em outro lugar. O bispo de Anápolis recordou que a mesma prática foi realizada na Diocese de Luziânia, também em Goiás.Além da família de Dom Dilmo, a solenidade contou com a presença de membros do clero de Anápolis, seminaristas, colaboradores da Cúria Diocesana e os fiéis. “O coração de Dom Dilmo vai ser parte dele entre nós”, destacou Dom João Wilk.Dilmo Franco de Campos nasceu no dia 15 de março de 1972 em Formosa, no interior de Goiás (GO). Ingressou no Seminário Menor Nossa Senhora D’Abadia, em sua cidade natal, em 1990, e no ano seguinte iniciou os estudos em Filosofia e Teologia no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília (DF). Foi ordenado sacerdote em 10 de janeiro de 1998. Nos anos de 2003 e 2004, fez o mestrado em Teologia moral na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Em 2005, fez uma experiência missionária na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Londres, Inglaterra.Em 2008, foi nomeado pároco da Catedral Imaculada Conceição, em Formosa (GO), função que exerceu até 2015. Em outubro de 2018, assumiu a presidência da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB), do regional Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).No dia 27 de novembro de 2019, Papa Francisco atendeu ao pedido de Dom João Wilk e nomeou padre Dilmo Campos como bispo auxiliar de Anápolis. Ele foi ordenado bispo no dia 25 de janeiro de 2020, com lema episcopal “Congregávit nos in unum Christi amor” (O amor de Cristo nos uniu). Foi apresentado ao povo da Diocese de Anápolis no dia 01 de fevereiro de 2020 e, desde então, auxiliava Dom João na condução do povo de Deus.