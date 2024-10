Cabe recurso no processo.

Quatro denunciados pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) foram condenados pela Justiça, em razão da prática dos crimes de fraude a licitação, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa, de acordo com suas participações no esquema, que causou enorme prejuízo ao município de Formosa.A sentença foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado e a Lavagem de Capitais de Goiás. A denúncia foi feita em 2019, após ter sido deflagrada a Operação Número Oito, cujo objetivo foi desbaratar a organização criminosa com atuação em Formosa.Na sentença, o empresário Marcos Alves de Oliveira foi condenado a 22 anos de detenção, 14 anos e 6 meses de reclusão e 340 dias-multa. Diego Fernandes Menezes de Araújo e Sanderson Duarte Pereira foram condenados 16 anos e 9 meses de detenção, 10 anos e 7 meses de reclusão e 250 dias-multa, cada um. Já Marcus Vinícius de Araújo Pereira foi condenado a 5 anos e 4 meses de detenção, 3 anos e 7 meses de reclusão e 160 dias-multa.O juiz Alessandro Pereira Pacheco arbitrou o dia-multa a ser aplicado à pena de Marcos Alves em 1/10 do salário-mínimo e, para os demais, em 1/30 do salário-mínimo.Segundo Douglas Chegury, um dos promotores de Justiça que participaram da operação, investigações desenvolvidas pelo MPGO em Formosa, com auxílio do Centro de Inteligência e do Ministério Público de Contas com atuação junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, revelaram que os empresários denunciados, previamente ajustados e sob a chefia de Marcos Alves de Oliveira, com a indispensável participação da chefe da Comissão de Licitações (falecida), apresentaram, em várias ocasiões, orçamentos muito acima dos valores de mercado durante a fase interna de licitações para a compra de materiais de construção, resultando em planilhas de custos com considerável sobrepreço.Uma vez estabelecido o valor superfaturado dos materiais de construção a serem licitados e composta a planilha de custos respectiva, a empresa previamente definida pelo denunciado Marcos Alves Oliveira vencia o certame e tinha o objeto adjudicado (entregue).Texto acima: Cristiani Honório/ Assessoria de Comunicação Social do MPGO.