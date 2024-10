Nos dias 09 e 10 de novembro acontecerá no Parque da Cidade em Brasília-DF, a 2ª edição da Feira #NoEntornoTem, repetindo o grande sucesso da 1ª edição que aconteceu em 2023.“Convidamos todos os formosenses a prestigiar esse grande evento regional, promovido pela Secretaria de Estado do Entono do DF, através da querida Secretária Carol Fleury”, convida a Prefeitura de Formosa.