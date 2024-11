Na quinta-feira (31), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Formosa acatou a Recomendação expedida pela 2ª Promotoria de Justiça e providenciou a suspensão da Licença Ambiental que havia sido concedida para instalação de um posto de gasolina no setor Formosinha.Após reclamação de diversos moradores , o Ministério Público expediu o documento e argumentou que o Plano Diretor de Formosa só admite a instalação de postos de combustível em Zona de Interesse Logístico, Zona Agroindustrial e Via Expressa, sendo que o setor Formosinha encontra-se em Zona Mista de Alta Intensidade, com uso predominantemente residencial e comércio de baixo impacto ambiental.