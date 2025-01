A prefeita Simone Ribeiro (PL), editou o decreto nº 405 nesta sexta-feira (10), estabelecendo o retorno dos servidores aos seus órgãos e entidades de origem no âmbito do Poder Executivo do Município de Formosa. Uma das exceções é a autorização por parte da prefeita, sob risco de retirada da folha de pagamento e processo administrativo disciplinar, confira o decreto na íntegra.Os servidores municipais que estejam afastados das suas lotações de origem deverão retornar aos respectivos órgãos e entidades, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação do decreto.Excetuam-se do decreto os servidores que se encontrem em gozo de férias regulamentares e de licenças; os ocupantes de cargos em comissão ou em exercício de funções de confiança, em órgãos e entidades da estrutura organizacional da administração pública municipal; os servidores afastados para realização de estudos em outras localidades; à prorrogação ou cessão de servidores municipais, e de servidores ao Município de Formosa para o exercício de 2025 somente será admitida mediante autorização expressa da atual Chefe do Poder Executivo, independente da edição de ato anterior à data de publicação do Decreto.A Secretaria Municipal de Governo ficará responsável pelo controle do cumprimento do Decreto.O decreto assinado pela prefeita Simone Ribeiro já encontra disponível no site da Prefeitura, confira na íntegra abaixo: