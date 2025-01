Neste domingo (19), o Deck da Mata da Bica recebeu Arte, conexão e bem-estar.O evento “Arte como Ferramenta Terapêutica”, proporcionou um momento especial de acolhimento e expressão por meio da arte.Os participantes vivenciaram uma programação repleta de atividades transformadoras, como: Workshop com a arteterapeuta Mônica Bellingrodt, Dança circular com a psicóloga Dulce Caldas, Dinâmicas interativas, Roda de conversa e Yoga com o prof. Thiago.“Foi um dia incrível de aprendizado, troca e fortalecimento da saúde mental! Agradecemos a presença de todos que participaram desse momento especial”, disse a Prefeitura.