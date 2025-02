Foi retificado o resultado por fornecedor da Chamada Pública nº 01/2025 para Aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos–PAA para o Comando de Artilharia do Exército Brasileiro.O motivo é devido ao reexame de todas as propostas enviadas pelos licitantes, seguem os novos resultados por fornecedores, que retifica o divulgado em 10 de fevereiro de 2025 no site da Prefeitura de Formosa e no site oficial do Comando de Artilharia do Exército.