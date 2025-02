A Prefeitura de Formosa inicia nesta segunda-feira (3), o recadastramento obrigatório dos feirantes para manter a organização e o funcionamento adequado da feira.Os documentos necessários são RG e CPF, Comprovante de endereço atualizado e Comprovante de vínculo com o box (contrato de aluguel ou aquisição pela prefeitura).Compareça a Administração do Centro Comercial Ibrahim Jorge no período de 3 a 17 de fevereiro das 8h às 17h.O recadastramento é obrigatório!Período: 03 a 17 de fevereiroHorário: 8h às 17hLocal: Administração do Centro Comercial Ibrahim Jorge