Por meio de diversas iniciativas e programas, o Governo do Distrito Federal (GDF) proporciona suporte a crianças e adolescentes, assegurando que possam usufruir de direitos como educação, esportes e formação profissional. A Agência Brasília apresentará essas ações na série de reportagens intitulada Esta é a Nossa História, que convidará os cidadãos a explorar o DF e descobrir como os projetos governamentais transformaram a vida de indivíduos e comunidades ao longo dos últimos seis anos.Os COPs se destacam como um ótimo exemplo disso. Atualmente, existem 12 unidades no DF oferecendo 32 diferentes modalidades esportivas, que vão desde futebol até bocha, incluindo atletismo, natação e judô.Além do ensino formal, a Secretaria de Educação do GDF assegura que crianças e adolescentes tenham acesso ao aprendizado de idiomas nos Centros Interescolares de Línguas (CILs), de música na Escola de Música de Brasília, e de esportes no Centro Integrado de Educação Física (Cief) e nos Centros de Iniciação Desportiva (CIDs).À medida que os estudantes se aproximam do fim de seus cursos, é igualmente importante começar a considerar o acesso ao mercado de trabalho. Para isso, existem programas como a Intermediação de Mão de Obra, oferecida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda (Sedet). Além disso, há também o selo Empresa Parceira da Juventude e o programa Jovem Candango, ambos da Secretaria da Família e Juventude.O projeto é destinado a adolescentes a partir dos 14 anos que estejam cursando o ensino médio. Atualmente, há 1.102 participantes contratados e o objetivo para este ano é aumentar esse total para 3 mil. Junto com suas aulas, eles realizam um tipo de estágio em entidades do GDF e recebem uma remuneração.