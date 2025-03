O presidente Lula, na última sexta-feira (7), em evento realizado em Campo do Meio (MG), anunciou a entrega da terra para o assentamento Crixás em Formosa (GO). No total são 12.297 lotes de terra para famílias acampadas em 24 estados brasileiros. Os lotes serão organizados em 138 assentamentos.O assentamento Crixás em Formosa possui uma área de 3.103 hectares.O anúncio do governo federal foi feito no Ato Nacional em Defesa da Reforma Agrária, realizado no Quilombo Campo Grande, um território simbólico da luta pela terra no Brasil.