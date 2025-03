A Caravana Equatorial vai chegar em Formosa. Nos dias 11 e 12 de março, moradores de baixa renda poderão participar de uma grande ação com diversos benefícios:• Sorteio de geladeiras novas• Troca de lâmpadas antigas por LED• Negociação de débitos• Cadastro na Tarifa SocialLocal: CRAS 2 – Rua 02, Qd 12, nº 121, Lagoa dos SantosCadastro: 11/03 (08h às 11h30 e 13h às 17h) e 12/03 (até 11h)O sorteio das geladeiras acontece no dia 12/03 às 15h.Os sorteados deverão entregar a geladeira antiga no momento da troca.A ação da Equatorial conta com apoio da Prefeitura de Formosa por meio do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS 2 da Lagoa dos Santos.