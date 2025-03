A Prefeitura de Formosa recebeu um trator para melhorar e auxiliar na estrutura urbana e rural. A prefeita Simone Ribeiro participou da solenidade de entrega. O trator foi adquirido por meio da emenda do ex-deputado-federal Francisco Junior, do PSD.A entrega dos maquinários aconteceu na sede da Goinfra e foi realizada pelo governador em exercício, Daniel Vilela. Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda de bancada do ex-deputado federal Francisco Júnior (PSD) e distribuídos a diversos prefeitos da região do Entorno de Brasília.Com esse novo reforço, a gestão municipal poderá intensificar serviços essenciais, como a pavimentação urbana, abertura e melhoria de estradas na zona rural e a operação tapa-buracos, facilitando a vida da população, especialmente dos trabalhadores do campo.A prefeita Simone Ribeiro destacou que a conquista é fruto de sua luta constante para reestruturar Formosa e oferecer mais qualidade de vida aos moradores. “Desde o início da nossa gestão, estamos enfrentando os desafios de cabeça erguida, sem medir esforços para trazer recursos, equipamentos e melhorias para Formosa. Esse trator é mais uma conquista nesse trabalho incansável para organizar a cidade e dar dignidade ao nosso povo”, afirmou.