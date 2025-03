A Prefeitura de Formosa divulgou que no final de semana do carnaval o Parque Municipal do Itiquira recebeu 5 mil visitantes. Em valores pode ultrapassar R$ 38 mil em arrecadação para os cofres.Em dezembro de 2024, último dado disponível no site, 4195 visitantes renderam R$ 38 mil reais para as contas municipais.VALORES DE ENTRADA:– Inteira: R$ 20,00– Meia entrada: R$ 10,00* Crianças de 6 a 12 anos* Pessoas com deficiências* Militares (documento oficial com foto)* Professor (documento oficial com foto)* Estudante (documento oficial com foto)* Idoso acima de 60 anos (documento com foto)– Morador de Formosa: R$ 5,00– Não pagam:* Crianças de até 5 anos* Pessoa portadora do transtorno do espectro autista (TEA)Funcionamento do Parque Municipal: todos os dias, de 09:00 às 17:00, última entrada às 16:00.PROIBIÇÕES DE ENTRADA:Animais (exceto com as comprovações de que o animal é de apoio emocional)Comida (exceto alimentos especiais para crianças e para a trilha até o topo)Bebidas (exceto água)