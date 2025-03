Que Formosa é um espetáculo da natureza ninguém duvida. Mais uma vez Formosa estampa as redes sociais do Ministério do Turismo. Dessa vez foi a Dolina do Maracanã no #DomingoDeDestinos. Cada vez que aparece se torna uma onda de comentários positivos.







A Dolina do Maracanã, em Formosa (GO), é um verdadeiro espetáculo da natureza: uma cratera impressionante que guarda uma lagoa de águas cristalinas no seu interior.“Uma experiência única para quem curte aventura e quer conhecer o subterrâneo terrestre com segurança! Bora encarar essa descida?”, convida o Ministério do Turismo.