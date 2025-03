A prefeita também destacou “O partido não define a minha ideologia. Quem olha para a Simone sabe quem é Simone. Então, assim, as críticas, elas vão vir. Eu entendi na política que se você fizer vai ser julgado, criticado, repudiado e se você não fizer também”, pontua.Sobre as autoridades do PL Simone revela “Graças a Deus, eu sempre trabalhei pela vertente da verdade. Já tenho conversando com o senador Wilder, já tenho conversado com deputados do PL, já tenho conversando com a minha querida deputada Bia Kicis, ela sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. Porque eu fui uma candidata desacreditada. É por várias pessoas, né? Mas graças a Deus eu tive muitas pessoas que acreditaram em mim. A deputada, via partidariamente, foi quem lutou do início ao fim. Já tinha sinalizado para ela que eu preciso me aproximar do governador, eu preciso me a me aproximar do Governo porque nós precisamos do estado dentro de Formosa, essa parceria tem que ser potencializada. Muitas pessoas já haviam, tentavam, conversam, vieram com o governador. Eu tenho contato direto com ele, mas a gente ainda não tinha alinhado essa conversa. Tem uma outra pessoa também, uma grande liderança no estado de Goiás, que é um ser Mário Schreiner, ontem ele promoveu essa conversa.A informação com exclusividade foi dada pelo jornalista Fábio JR no plantão informativo da Rádio Lance por volta das 19h da segunda-feira (10), após falar com a cúpula do Estado de Goiás. Logo após, Simone usou as redes e postou vídeo com o governador “O meu compromisso é com minha maior liderança: O povo de Formosa! Despachando com o nosso Governador Ronaldo Caiado inúmeras pautas em prol da nossa amada cidade”, pontuou.A confirmação oficial da troca do PL pelo União Brasil aconteceu na manhã desta terça-feira (11), no Jornal da Terra.Foto/Reprodução: Redes sociais/Simone Ribeiro