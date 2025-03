Com informações do MP Formosa



A 2ª Promotoria de Justiça ajuizou Ação Civil Pública em desfavor dos responsáveis pela decapitação da cadela Kika e seus quatros filhotes. De acordo com as informações obtidas pelo Ministério Público, o primeiro requerido, com o auxílio do segundo, apossou-se dos cinco animais e levou-os até um local ermo. Lá chegando, ambos decapitaram os cachorros indefesos e carregaram as respectivas cabeças num saco para depositar na porta da casa de seu desafeto, como forma de vingança e intimidação.Foi requerida a condenação dos réus nos seguintes termos:a) pagamento de indenização por danos morais coletivos em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);b) obrigação de não fazer consistente em não ter sob sua guarda ou responsabilidade, qualquer animal doméstico, exótico ou silvestre, durante 05 (cinco) anos, sob pena de multa diária.