O município de Formosa (GO) participou de seminário sobre pesquisa e desenvolvimento da aquicultura. O objetivo do evento da Embrapa Cerrados é que a aquicultura se torne prioridade para a unidade no Bioma Cerrado.Aquicultura é o estudo dedicado à produção controlada de organismos aquáticos, tais como peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios e plantas aquáticas, para fins alimentares. O setor atrai a atenção de diversos segmentos, onde há um interesse crescente para que a Embrapa Cerrados contribua com inovações tecnológicas.De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a produção mundial de pescados, que engloba tanto a aquicultura quanto a pesca, alcançou 185 milhões de toneladas em 2022, com um valor agregado de US$ 452 bilhões. Esse mercado é o maior em volume entre as cadeias de produção de proteína animal e representa a maior fonte de proteína consumida globalmente. Luiz Eduardo Lima destaca que, entre 1961 e 2022, o consumo de pescados cresceu, em média, 3% ao ano, superando o aumento médio de 2,7% nas proteínas terrestres.Para impulsionar o setor aquícola no Distrito Federal e Goiás, Luiz Eduardo Lima propôs diversas estratégias a serem discutidas com os parceiros da região. A parceria de entidades como Emater-DF, Seagri-DF, UnB, Senar e o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) pode realizar ações de pesquisa e desenvolvimento para a inovação tecnológica. A empresa Embrapa Cerrados pode contribuir com a implementação de tecnologias que aumentem a produtividade não apenas no DF, mas também em Goiás e outros estados da região que utilizam o Cerrado.