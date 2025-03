A prefeita de Formosa, Simone Ribeiro, enviou para Câmara de Formosa 14 projetos de lei para serem apreciados em sessão extraordinária nesta sexta-feira (14). Nos projetos há criação de cargos, abertura de crédito especial, criação de fundo penitenciário municipal, doação de terras, emergência na saúde, entre outros.

Assinado na manhã da quarta-feira (12), os projetos de lei foram divulgados nesta quinta-feira (13), véspera da apreciação na Casa de Leis que será na sexta-feira (14).

Abaixo da reportagem está a tabela de cargos que serão alterados, parte da lei anterior com os secretários continuará valendo.

No Projeto de Lei da saúde busca autorização para contratação de pessoal qualificado para exercer funções específicas junto à Secretaria de Saúde por tempo determinado, via Processo Seletivo Simplificado.

Ø Projeto de Lei n.º 11, de 12 de março de 2025, que “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei n.º 12, de 12 de março de 2025, que “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei n.º 13, de 12 de março de 2025, que “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei n.º 14, de 12 de março de 2025, que “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei n.º 15, de 12 de março de 2025, que “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei n.º 16, de 12 de março de 2025, que “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei n.º 17, de 12 de março de 2025, que “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei n.º 18, de 12 de março de 2025, que “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei n.º 19, de 12 de março de 2025, que “Altera a lei n.º 1.031/2025, que “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para doar áreas de terras de sua propriedade às famílias do município e dá outras providências”, na forma que especifica”.

Ø Projeto de Lei n.º 20, de 12 de março de 2025, que “Estabelece a estrutura da organização administrativa do Poder Executivo Municipal de Formosa/GO e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei n.º 21, de 12 de março de 2025, que “Institui o Fundo Penitenciário Municipal de Formosa-GO – FUNPEM e o Conselho Gestor do Fundo Penitenciário Municipal – FUNPEM, e dá providências correlatas”.

Ø Projeto de Lei n.º 24, de 12 de março de 2025, que “Aumenta o quantitativo de cargos da Lei n. 986/2024 que Reformula o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do quadro funcional do Poder Executivo do Município de Formosa e dá outras providências.”

Ø Projeto de Lei n.º 25, de 12 de março de 2025, que “Dispõe sobre situação de excepcional interesse público e emergência de saúde, para contratação de pessoal qualificado para exercer funções específicas junto à Secretaria de Saúde por tempo determinado, via Processo Seletivo Simplificado, e dá outras providências”.

Ø Projeto de Lei Complementar n.º 27, de 12 de março de 2025, que “Altera a Lei Complementar n.º 038/2021, e dá outras providências”.

Acessem os projetos de lei, clique aqui