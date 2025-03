Alegando que as finanças de Formosa está danificada pela gestão anterior, a prefeita Simone Ribeiro adotou um lema: coragem para recomeçar. Uma das primeiras ações dentro do seu enfrentamento dos graves problemas da cidade é o projeto de Lei 020/2025, que trata da reforma administrativa da gestão.





“Recebi uma prefeitura sucateada em todos os sentidos. Deus me colocou aqui com uma missão, que é recuperar Formosa, organizar esta cidade, fazer a coisa certa e oferecer resultados, que é o que nossa população precisa e merece. Tenho coragem para fazer a diferença e conto com uma equipe empenhada, vereadores comprometidos com nosso município e um povo, que espera pela mudança”, disse a prefeita.

Para a Prefeitura, a reforma corrige o organograma, herdado com muitas irregularidades e vícios, que certamente entrariam em conflito com os ordenamentos jurídicos que regem uma gestão. Além disso, ele altera, cria, e, principalmente, extingue cargos. A medida diminui aproximadamente 30% dos cargos comissionados dentro da prefeitura de Formosa. Segundo a prefeita, isso não significa perda de qualidade e sim, eficiência e zelo com a máquina pública.