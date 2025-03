A Sala do Empreendedor realiza a oficina “Empreendedorismo e Empoderamento Feminino”, um espaço para mulheres aprenderem a iniciar ou formalizar seus negócios com confiança.Por meio de orientações e capacitação, a iniciativa incentiva o crescimento profissional e a autonomia.“Venha participar dos cursos e oficinas, regularizar sua atividade e dar um passo rumo ao sucesso”, convida a Prefeitura de Formosa.O evento acontece no dia 13 de março de 2025 e tem carga horária de 2 horas.