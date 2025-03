Nos próximos dias, o tema sobre o futuro do turismo em Goiás será debatido no Encontro Estadual do Turismo, organizado pela Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), que ocorrerá nos dias 25 e 26 de março.Durante o evento, 250 pessoas de diversas partes do estado se encontrarão na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio (CNTC), em Brasília (DF), para tratar de estratégias para promover o turismo em Goiás.Os participantes também terão a oportunidade de se envolver em várias atividades de capacitação realizadas por especialistas da Goiás Turismo, do Ministério do Turismo e de secretarias de outros estados conhecidos por suas boas práticas.“Teremos dois dias repletos de aprendizado, treinamentos e análises voltadas para garantir que o turismo em Goiás continue a ter destaque tanto no estado quanto fora dele. No início do ano, observamos a posse de novas gestões municipais, além da mudança de secretários nas administrações reeleitas. Por isso, identificamos a necessidade de proporcionar essa imersão em temas essenciais para o desenvolvimento do turismo nas esferas municipais,” afirma o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.O líder explica que a escolha de Brasília como local do evento foi motivada por duas razões: ser um ponto equidistante para os participantes que virão de várias regiões do estado e oferecer aos participantes um acesso facilitado a representantes federais, incluindo aqueles que atuam no legislativo, no Ministério do Turismo e nas comissões federais encarregadas do turismo.AgendaNo dia 25 de março, Thiago Akira, consultor e CMO da startup iClooset, fará a palestra principal com o tema Como posicionar seu destino e atrair mais turistas, abordando ideias inovadoras para atrair visitantes, incluindo soluções baseadas em inteligência artificial.Ainda no primeiro dia, o Sebrae Goiás apresentará as Rotas Turísticas Goianas, com ênfase na Rota Viva Veadeiros (focada em bem-estar e saúde) e na Rota dos Pireneus (dedicada aos queijos e vinhos goianos), mostrando em primeira mão vídeos institucionais criados para divulgar essas rotas.Na manhã do dia 26 de março, ocorrerá a abertura oficial do evento, contando com a presença de membros do Ministério do Turismo, Embratur, Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal, Sebrae Goiás, Assembleia Legislativa de Goiás, Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Fornatur), Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur) e do Fórum Estadual do Turismo.O líder da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, irá revelar o plano de ações turísticas para o estado até 2025. Os funcionários da Goiás Turismo estarão disponíveis para esclarecer as questões relacionadas à inclusão de prestadores de serviços no Cadastro Nacional do Turismo (Cadastur); ao Mapa do Turismo Brasileiro; e ações voltadas à capacitação, promoção de destinos turísticos e a atuação do Observatório do Turismo.Por outro lado, o Ministério do Turismo realizará um workshop sobre a Lei Geral do Turismo, que será apresentado pelo diretor da Assessoria Especial, Wilker Souto. Esta legislação recebeu uma atualização no final do ano passado. Além disso, haverá uma formação sobre como acessar emendas parlamentares e sobre o programa de regionalização, conduzida pela Assessora Especial de Assuntos Parlamentares, Thaís Medeiros.