Em colaboração com a Goinfra, Formosa inicia o programa Estrada Boa, focando na recuperação das estradas da zona rural.Na tarde de terça-feira (25), a prefeita Simone Ribeiro esteve no distrito de Bezerra com o presidente da Goinfra, Pedro Sales, para apresentar o programa Estrada Boa. Essa iniciativa tem a intenção de restaurar as vias da zona rural, através de patrolamento, cascalhamento e melhorias gerais nas estradas e acessos a propriedades rurais, comunidades, assentamentos e fazendas.A implementação do programa Estrada Boa será feita com uma equipe mecanizada, resultado da colaboração entre a Prefeitura e o Governo do Estado, via Goinfra. A equipe é formada por 14 máquinas, incluindo caminhões-caçamba, motoniveladores, rolos compactadores, tratores e pás carregadeiras, entre outros."Durante os próximos 45 dias serão recuperados quilômetros de estradas dentro do nosso município. É um novo começo chegando para quem mora na zona rural de Formosa", enfatizou a prefeita.Pedro Sales assegurou que nenhuma das máquinas deixará o município até que todas as estradas da área rural de Formosa sejam concluídas. "Somos parceiros da Simone, da sua gestão e do povo de Formosa", disse.