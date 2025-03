A Petrobras encontrou hidrocarbonetos na área do pré-sal da Bacia de Campos, em um poço de exploração no bloco Norte de Brava. Esta localização está a 105 quilômetros da costa fluminense, com uma profundidade submersa de 575 metros.Os hidrocarbonetos estão contidos em diversos produtos, sendo os derivados de petróleo os mais comuns. A partir dos hidrocarbonetos, é possível produzir uma variedade de itens relevantes, como combustíveis, plásticos, tintas, resinas, asfalto, entre outros.A perfuração do poço foi finalizada e a presença de hidrocarbonetos foi verificada através de perfis elétricos, sinais de gás e amostras de fluido, que serão analisados em laboratório. Esses resultados permitirão uma avaliação do potencial e vão guiar as futuras atividades de exploração na região.O bloco Norte de Brava é um ativo estratégico para o desenvolvimento do potencial do pré-sal, especialmente na Bacia de Campos. Este bloco foi adquirido em dezembro de 2022 durante o primeiro Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A Petrobras atua como operadora do bloco, detendo 100% de participação.Com dados da Agência Brasil