A inauguração desse espaço foi viabilizada por meio da modernização da legislação promovida por este GDF, que possibilitou que diversas empresas ocupassem áreas desocupadas no Setor e que muitas outras regularizassem sua situação com a publicação da Lei Complementar nº 1.021/2023. Essa norma permite a atuação de mais de 300 atividades na região, incluindo faculdades, creches e instituições de educação técnica, sendo o Centro de Educação um exemplo dessa nova realidade.

O governador Ibaneis Rocha comunicou que o Governo do Distrito Federal (GDF) finalizará a reforma das quadras do Setor Comercial Sul (SCS) e implementará um Centro de Operações Integradas da Segurança Pública na região. Essa declaração foi feita durante a inauguração do Centro de Educação Profissional Miguel Setembrino, na Quadra 4 do Setor, na segunda-feira (24). O local é administrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF).Ibaneis Rocha, que iniciou sua trajetória profissional no Setor Comercial Sul, expressou seu comprometimento em revitalizar a área, seja através de obras ou pela modernização das leis que possibilitem a ampliação das atividades naquele espaço. Ele também fez elogios ao Sistema S.O Centro de Educação Profissional Miguel Setembrino é uma homenagem ao ex-advogado, fundador e ex-presidente da Fecomércio-DF, e tem a capacidade de atender cerca de 5 mil alunos, contando com 23 salas de aula e 15 laboratórios, além de oferecer diversos cursos, incluindo áreas como hotelaria e gastronomia.