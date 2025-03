A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) comunica que, a partir da próxima segunda-feira (31/03), a geração da Guia de Trânsito Animal (GTA) através do Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago) exigirá a inclusão do número correspondente à Nota Fiscal do animal.Essa alteração se fundamenta na Instrução Normativa Conjunta Agrodefesa/Economia nº 01/2021, que visa integrar os sistemas da Agrodefesa e da Secretaria Estadual da Economia.Carlos Howes, gerente de Tecnologia da Agrodefesa, aponta que essa normativa beneficiou os produtores, especialmente aqueles que não tinham sistemas próprios para a emissão de notas fiscais, facilitando a utilização do Sidago junto com o sistema da Economia de modo integrado.“Contudo, até agora, os grandes produtores e frigoríficos que emitiam a Nota Fiscal Eletrônica separadamente da GTA não tinham um vínculo direto entre esses documentos. Com essa nova exigência, essa ligação se tornará obrigatória, assegurando maior segurança e rastreabilidade na movimentação de animais”, declara.Guia de Trânsito AnimalCarlos Howes ressalta que, a partir da próxima segunda-feira (31/03), caso a nota fiscal que deve acompanhar a GTA seja gerada fora do Sidago, ou seja, por um sistema de emissão próprio de nota fiscal, o produtor precisará informar no Sidago, dentro de um prazo de 24 horas, o número da nota fiscal gerada, para que assim seja autorizada a impressão da GTA.“Esse procedimento visa garantir que todas as transações estejam corretamente registradas e em conformidade com as normas sanitárias e fiscais do estado de Goiás”, sublinha Carlos.“A nova regra ainda reforça o compromisso da Agrodefesa e da Secretaria de Economia com a modernização dos processos, a transparência na fiscalização e um controle mais eficaz da movimentação de animais, beneficiando toda a cadeia produtiva”, acrescenta o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos.Dúvida?Caso haja dúvidas, o produtor pode contactar as Gerências de Tecnologia ou de Sanidade Animal através dos canais de atendimento, como o e-mail tecnologia.agrodefesa@goias.go.gov.br.