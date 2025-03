A atividade econômica goiana cresceu 3,4% em janeiro de 2025, na comparação com o mesmo mês de 2024, conforme o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).Os dados do índice, medido pelo Banco Central, foram analisados pelo Instituto Mauro Borges (IMB), vinculado à Secretaria-Geral de Governo (SGG).Goiás também apresentou resultado positivo na variação acumulada no ano, com 3,4% de crescimento; e em 12 meses, com aumento de 3,2%. Na mensal com ajuste sazonal, na comparação entre janeiro de 2025 contra dezembro de 2024, o crescimento foi de 0,9%.“O avanço registrado na economia goiana é reflexo dos investimentos estratégicos e dos setores em ascensão que contribuem para o nosso desenvolvimento. E esse cenário positivo pode ser verificado no aumento de emprego e renda para os goianos”, salienta o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.Sobre o IBCRO Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central, é divulgado mensalmente. De acordo com a instituição financeira, ele permite acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, enquanto o PIB, de frequência trimestral, descreve o quadro abrangente da economia.O IBCR é baseado na Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e Produção Agrícola Municipal (PAM), entre outros.