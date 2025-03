A Câmara de Formosa recebeu a visita de Túlio Tavares José, Tabelião Titular do Cartório de Primeiro Ofício.A visita institucional à Câmara Municipal de Formosa contou com a participação dos vereadores e tem o intuito de discutir assuntos sobre Regularização Fundiária no município.Formosa tem gargalos fundiários históricos e a sincronia entre as instituições pode alavancar a entrega de escrituras para a população que necessita do registro.