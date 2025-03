A Escola do Futuro de Goiás em Valparaíso está organizando um evento gratuito sobre tecnologia e empreendedorismo neste sábado (29/03). Denominado Open Day, o evento ocorrerá entre 10 e 17 horas e reunirá empreendedores, estudantes e membros da comunidade local em uma programação voltada para o aprimoramento profissional dos habitantes da região do Entorno do Distrito Federal.A programação abrange várias atividades interativas, que incluem oficinas de artesanato, sessões de contação de histórias e criatividade na escrita, além de um torneio do jogo eletrônico Valorant. Os visitantes também terão acesso a serviços gratuitos, como consultas oftalmológicas e nutricionais. Para aqueles que desejam degustar boa comida e conhecer empresários locais, food trucks e exposições de produtos da região estarão disponíveis.Este evento é parte da iniciativa do governo de Goiás de promover a educação técnica gratuita focada em tecnologia e inovação, bem como de oferecer formação de qualidade acessível a todos.O Open Day será realizado na sede da Escola do Futuro de Goiás Paulo Renato, localizada na Rua 60, Quadra 05B, s/nº, Jardim Céu Azul, em Valparaíso.Educação técnica nas Escolas do FuturoAs Escolas do Futuro do Estado de Goiás representam uma iniciativa do Governo de Goiás para proporcionar educação técnica gratuita e de qualidade, sob a supervisão da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). São cinco unidades dedicadas ao ensino de tecnologia e inovação situadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, além de uma unidade de formação profissional em Artes: o Basileu França, em Goiânia.Desde 2021, a gestão dessas escolas está a cargo da Universidade Federal de Goiás (UFG). Todas as unidades contam com infraestrutura contemporânea, incluindo oito laboratórios tecnológicos nas áreas de robótica, eletrônica, automação, economia criativa, informática, e-sports, inteligência artificial, e ciências combinando tecnologia, engenharia e matemática.Entre 2021 e 2024, as Escolas do Futuro já formaram mais de 19 mil alunos em 669 cursos, e outros 4 mil estudantes receberão seus certificados neste ano.Com informações da Agência Cora Coralina