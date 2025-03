O governador Ibaneis Rocha anunciou que a final do Campeonato Brasiliense será gratuita para os torcedores, e que o programa Vai de Graça começará a valer a partir das 12h deste sábado (29).A decisão do Campeonato Brasiliense de Futebol de 2025 entre Gama e Capital ocorrerá neste sábado (29), às 16h, com entrada liberada e transporte gratuito através do programa Vai de Graça. A informação foi divulgada pelo governador Ibaneis Rocha na quinta-feira (27).Cada espectador poderá solicitar dois ingressos por CPF no site da plataforma digital, a partir das 16h desta quinta-feira (27). O transporte será gratuito a partir das 12h de sábado (29), estendendo-se até às 23h59 de domingo (30).A partida acontecerá na Arena BRB Mané Garrincha, às 16h. O Gama, que alcançou a final, está em busca de seu 14º título local após derrotar o arquirrival Brasiliense. O Capital, por sua vez, chegou à sua segunda final consecutiva ao vencer o Ceilândia, buscando também um triunfo inédito.A final do campeonato local ocorre poucos dias depois de a seleção brasileira vencer a Colômbia por 2 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O evento contou com o maior público do país em 2023, com mais de 70 mil espectadores, evidenciando a paixão dos brasilienses pelo futebol.Vai de GraçaDesde o dia 1º de março, quando foi implementado durante o Carnaval, o programa Vai de Graça tem possibilitado que milhares de brasilienses e turistas da capital utilizem gratuitamente os ônibus e o metrô aos domingos e feriados.O serviço oferece transporte público livre de custos, incluindo BRT e Zebrinhas, para incentivar o uso de ônibus, diminuir a dependência do transporte particular e promover a inclusão social. O mesmo se aplica ao metrô. Os passageiros podem usar o Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, PcD, Idoso ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática na catraca. Para aqueles que não possuem essas opções, cartões de crédito e débito podem ser utilizados sem qualquer cobrança. Os cobradores e fiscais estão orientados a oferecer suporte aos passageiros tanto nos ônibus quanto nas estações de metrô.