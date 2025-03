Dois colégios da rede pública estadual destacaram o talento e a criatividade de Goiás em um dos mais importantes eventos científicos voltados para estudantes no país, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace 2025). Os projetos elaborados pelos alunos goianos foram escolhidos entre 2,7 mil candidatos de todas as regiões do Brasil.A 23ª edição da Febrace iniciou-se na segunda-feira (24/3) e se encerrará na sexta-feira (28/3), na Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.Ciências e EngenhariaOs representantes de Goiás foram alunos do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Gomes de Souza Ramos, localizado em Anápolis, e do Cepi Osvaldo da Costa Meireles, de Luziânia.Com a orientação de professores da rede pública estadual, eles expuseram os projetos intitulados “Empoderando Jovens: Possibilidade do Uso da Impressora e Modelagem 3D em Atividades Socioeducacionais em um Centro de Atendimento Socioeducativo” e “Produção de Bioplástico e Larvicida a partir da Casca do Jatobá”, respectivamente.No primeiro projeto, a proposta do grupo do Cepi Gomes de Souza Ramos, de Anápolis, visa utilizar a tecnologia como ferramenta para ajudar na reintegração social de adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. O aluno Daniel Lauvrs, um dos responsáveis pela iniciativa, expressou sua gratidão ao afirmar: “Estou realizando um sonho. Agradeço à minha orientadora e coorientadora, Cleide Thatiane Ribeiro, pelo apoio essencial nesta jornada”.Bioplástico e larvicidaO projeto “Produção de Bioplástico e Larvicida a partir da Casca do Jatobá” teve sua origem na Feira de Ciências e Tecnologia realizada pelo Cepi Osvaldo da Costa Meireles, de Luziânia. Essa ação estimulou o interesse dos estudantes pela leitura e pesquisa científica, promovendo a continuidade dos estudos até serem selecionados para a Febrace 2025.A estudante Ana Luiza Mendes Barfknecht, integrante da equipe, comemorou a realização: “Representar Goiás em um evento tão relevante reafirma a importância da nossa pesquisa sobre bioplástico e larvicida natural. A troca de conhecimentos com outros participantes e especialistas enriquece nossa visão científica e nos inspira a explorar novas possibilidades para o projeto”, salientou.Desde 2003, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace 2025), promovida pela Escola Politécnica da USP, é considerada a maior exposição nacional de projetos nas áreas de ciências e engenharia, elaborados por estudantes do ensino básico e técnico de todo o Brasil.A finalidade é promover o desenvolvimento de habilidades em matemática e ciências entre os alunos, além de estimular a inovação e o raciocínio científico. As premiações incluem troféus, bolsas de estudo e credenciais para participação em feiras nacionais e internacionais.