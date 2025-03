A segunda edição do Encontro de Comitivas de Goiás chega ao fim neste domingo, dia 30 de março, no Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia.Entusiasta do evento, o governador Ronaldo Caiado marcou presença no parque neste sábado, dia 29 de março. Juntamente com representantes da Associação Brasileira dos Criadores de Muares (ABC Muares), a entidade organizadora da festa, ele avaliou o evento que mobilizou a cidade ao longo da semana. O governador, que também é criador de muares, participou de uma palestra oferecida pelo Frigorífico Rio Maria, localizado no Pará e de propriedade do empresário Roberto Paulinelli, abordando temas sobre manejo e desossa de carcaça.O presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Abastecimento (SGPA), Gilberto Marques Neto, elogiou o êxito do Encontro de Comitivas. Ele gerencia o palco do evento, que deverá se transformar em uma atração regular no Parque de Exposições da capital.