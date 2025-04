GDF anuncia ponto facultativo em 17 de abril com isenção de tarifas no transporte, Jardim Botânico e ZoológicoDecisão autorizada pelo governador Ibaneis Rocha foi divulgada no Diário Oficial do DF nesta terça-feira (1º)Nesta terça-feira (1º), o governador Ibaneis Rocha anunciou que o dia 17 deste mês será considerado ponto facultativo para a administração pública direta e indireta do Distrito Federal. Em complemento a essa determinação, o governador também instituiu a gratuidade no transporte público nesse dia, através do programa Vai de Graça, além de isenção de tarifas para o Jardim Botânico e o Zoológico, por meio do programa Lazer Para Todos.O decreto nº 47.035/2025, que foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), especifica que tais medidas não se aplicam às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor, limpeza urbana, fiscalização de transporte e à força-tarefa criada pelo decreto nº 43.054/2022. Esses setores devem seguir as orientações de suas respectivas lideranças.