“O monitoramento dos dados permitirá o desenvolvimento do sistema, aumentando a eficácia da reciclagem e atingindo índices ainda mais significativos de recuperação de resíduos, além de contribuir para a criação de emprego e renda nas cooperativas de catadores”, afirma.



A adesão ao sistema é obrigatória, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 10.255/23. A não conformidade com as exigências caracteriza crime ambiental, passível de sanções legais.



Política de responsabilidade compartilhada

A logística reversa abrange toda a cadeia de consumo. Os consumidores devem levar os materiais recicláveis aos pontos de coleta, enquanto as empresas têm a obrigação de garantir o retorno de uma parte dos resíduos, com apoio de cooperativas e entidades gestoras.



As cooperativas são responsáveis pela coleta, separação e venda dos recicláveis, sendo pagas de acordo com o valor de mercado dos materiais. Os catadores recebem compensações financeiras baseadas na quantidade que vendem, o que favorece a inclusão social e a geração de renda.



Metas superadas no primeiro ciclo

No ciclo de 2024, Goiás conseguiu ultrapassar as metas de reciclagem para quase todos os tipos de materiais: papel (41%), metal (31%), plástico (25%) e vidro (21%). Das 176 mil toneladas de resíduos gerados, 51 mil foram recuperadas, superando a meta inicial de 22%.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) realizará na próxima quinta-feira (03/04) uma conferência virtual com o intuito de esclarecer perguntas relacionadas ao Sistema Recicla Goiás. O evento está agendado para às 9 horas, e será transmitido ao vivo através do link https://shre.ink/MLZA e pelo canal da Semad no YouTube (semadgoias).As alterações no sistema para 2025 modificaram prazos e requisitos. O envio dos relatórios de desempenho, anteriormente programado para março, foi prorrogado até 30 de abril. A documentação deve ser submetida pelo site https://recicla.goias.gov.br.Sistema Recicla Goiás passa a ter novas normas em 2025O Sistema Recicla Goiás desempenha um papel fundamental na política de logística reversa do estado. Ele estabelece responsabilidades para empresas, comerciantes, fabricantes, importadores e consumidores quanto à adequada destinação dos resíduos gerados.Andreia Alves do Nascimento, gerente de Instrumentos e Apoio à Política de Resíduos Sólidos da Semad, ressalta a relevância das informações coletadas.