A Campanha de Vacinação contra a Gripe já está em andamento!A partir de 1º de abril, as vacinas podem ser obtidas em todas as USF’s para os grupos prioritários. Não procrastine: assegure sua proteção e contribua para a saúde de toda a comunidade!Quem está apto a receber a vacina?- Crianças com 6 meses até menos de 6 anos- Mulheres grávidas e que acabaram de dar à luz- Pessoas idosas com 60 anos ou mais- Profissionais da saúde, educação, segurança e transporte- Indivíduos com comorbidadesDocumentação necessária:- Cartão de vacina- Documento com foto- Comprovante profissional ou médico (quando aplicável)Cuide de si mesmo e traga aqueles que você ama para se vacinar! Juntos, estamos renascendo com coragem e zelando pelo nosso povo.