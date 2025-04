Recurso superior a R$ 1,5 milhão será destinado à recuperação de 41 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica na cidade. Prefeita Simone Ribeiro e Pedro Sales lançam nesta quarta-feira o programa Goiás em Movimento.Nesta quarta-feira (2), a prefeita Simone Ribeiro dará as boas-vindas ao presidente da Goinfra, Pedro Sales, para o lançamento do programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios. O evento está marcado para as 15h30, na Avenida Posto Agropecuário, em frente ao estádio Diogão.Nesta fase do projeto, um investimento de R$ 1,5 milhão será utilizado para restaurar 41 mil metros quadrados de asfalto na cidade de Formosa.Trechos que serão contemplados:- Av. Posto Agropecuário (Setor Ferroviário)- Rua Marechal Cândido Rondon (Jardim Califórnia)- Av. Circular (Formosinha)- Rua Honório Lobo (Centro)- Rua Santa Luzia (Centro)"Fomos atrás dessa parceria com o governador Ronaldo Caiado, que tem um carinho muito grande por Formosa. Já estamos recuperando as estradas da zona rural e, agora, é a vez das ruas da cidade. Bora avançar Formosa”, enfatizou.O programa Goiás em Movimento é implementado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e tem como objetivo a realização de serviços de manutenção asfáltica, drenagem e sinalização horizontal nas vias urbanas conforme as determinações da prefeitura nos municípios de Goiás. As obras, que não requerem contrapartida financeira das administrações locais, são de alta qualidade, utilizando nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ou microrrevestimento.