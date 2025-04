As provas objetivas serão divididas em dois blocos, totalizando 160 questões. O Bloco I, de Conhecimentos Básicos, terá 80 questões, com peso 1, nas áreas de: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico, Matemática Financeira e Estatística; Direito Constitucional, Administrativo, Financeiro, Civil, Empresarial e Penal; Economia; Contabilidade Geral; Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás.

O Bloco II, de Conhecimentos Específicos, também terá 80 questões, com peso 2, nas áreas de: Tecnologias da Informação; Auditoria; Contabilidade Avançada e de Custos; Direito Tributário I e II (incluindo Reforma Tributária); Legislação Tributária Estadual.

Saiba mais Etapas definidas:

Provas objetivas – eliminatórias e classificatórias Avaliação de títulos – apenas classificatória Aplicação das provas ocorrerá no mesmo dia:

Manhã: Conhecimentos Básicos (duração de 4 horas) Tarde: Conhecimentos Específicos (duração de 4 horas)

A Secretaria da Economia torna pública a escolha da Fundação Carlos Chagas (FCC) como a entidade responsável pela organização do concurso para a posição de auditor fiscal da Receita Estadual. A confirmação dessa decisão aconteceu na terça-feira (1º/4). A assinatura do contrato com a organizadora está programada para ocorrer nos próximos dias. A etapa seguinte será a divulgação do edital, prevista para o mês de maio.O concurso oferecerá 200 oportunidades para o cargo, com um processo seletivo que incluirá provas objetivas e a análise de títulos. As avaliações serão realizadas em um único dia, distribuídas nos períodos da manhã e da tarde.Provas do concurso de auditor fiscal