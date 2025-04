A avaliação da instituição incluiu aspectos referentes ao planejamento e à avaliação institucional, assim como à qualificação técnica dos docentes.A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) é responsável pelo Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP), que é uma instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) desde 2013, com a finalidade de oferecer cursos de educação superior.De 24 a 26 de março de 2025, o ISCP foi submetido a uma avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Durante essa avaliação, foram analisados diversos aspectos, incluindo o planejamento e a avaliação institucional, políticas acadêmicas e de gestão, a infraestrutura e a qualificação técnica do corpo docente.O resultado final da avaliação foi um conceito final de faixa 5, a nota mais alta concedida pelo MEC. Isso indica que o ISCP cumpre os mais altos critérios de qualidade exigidos para a educação superior no Brasil.