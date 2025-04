A nova Lei Ordinária nº 1.045, de 18 de março de 2025 Estabelece a estrutura da organização administrativa do Poder Executivo Municipal de Formosa/GO.









Tabela de como ficará os cargos após a reformulação disponível no projeto de lei, aprovado pela Câmara de Formosa em março de 2025.

Art. 1º - Ficam exonerados todos os servidores ocupantes de qualquer cargo comissionado e de funções de confiança, da Administração Direta e Indireta do Município de Formosa-GO, nomeados através da Lei n.º 925, de 1º de novembro de 2023.§1º Os servidores em comissão que estejam em gozo de auxílio doença, licença para tratamento da própria saúde ou licença maternidade, bem como as gestantes, serão remanejados para os novos cargos em vencimentos equivalentes aos percebidos anteriormente.§2º Ao findar o prazo das respectivas licenças dos servidores descritos no parágrafo anterior todos estes serão automaticamente exonerados.§3º Todas as funções gratificadas — FG's, concedidas por meio da Lei n.º 925/2023 perdem sua eficácia.Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.